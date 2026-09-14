SON DAKİKA I Trump duyurdu: “Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmayacak”

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Trump ayrıca dünya genelindeki dizel artışının asıl nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunun altını çizdi.

SON DAKİKA I Trump duyurdu: Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmayacak

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA I Trump duyurdu: Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmayacak

"Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti! Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşı'dır."

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#UKRAYNA #RUSYA #ABD

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