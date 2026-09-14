SON DAKİKA I Trump duyurdu: “Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmayacak”

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Ukrayna 'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti! Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşı'dır."