Son dakika: İngiltere’de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!

BİRDEN FAZLA BIÇAKLADI

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçaklamıştı.