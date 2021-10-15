Son dakika: İngiltere’de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!

İngiltere'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.
TOPLANTI SIRASINDA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti! | Video
BİRDEN FAZLA BIÇAKLADI
1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçaklamıştı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.