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Giriş Tarihi: 15.10.2021 18:23 Son Güncelleme: 15.10.2021 18:34

Son dakika: İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!

AA
Son dakika: İngiltere’de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!

İngiltere'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere'nin Essex bölgesinde toplantı sırasında bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İşte İngiltere'de güne damga vuran o saldırı ile ilgili gelişmeler...

İngiltere'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

TOPLANTI SIRASINDA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti! | Video

BİRDEN FAZLA BIÇAKLADI

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçaklamıştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Son dakika: İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!
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