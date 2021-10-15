İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti! | Video

İngiltere'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İngiltere'nin Essex bölgesinde toplantı sırasında bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İşte İngiltere'de güne damga vuran o saldırı ile ilgili gelişmeler...