Son dakika | İngiltere’de sular durulmuyor! Boris Johnson istifa mı edecek? Flaş açıklama geldi

Son dakika haberi: İngiltere birkaç gündür istifa kriziyle sallanıyor. İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı. İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.