Son dakika | İngiltere’de sular durulmuyor! Boris Johnson istifa mı edecek? Flaş açıklama geldi

Son dakika haberi: İngiltere birkaç gündür istifa kriziyle sallanıyor. İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı. İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.
BORIS JOHNSON İSTİFA MI EDİYOR?
Öte yandan İngiliz medyasından flaş bir açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmeye göre Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasının ardından Başbakan Boris Johnson'un birkaç saat içinde istifa edeceği söylendi.
YERİNE KİM GEÇECEK?
Eğer Johnson istifa ederse ülkede ne olacağı da merak konusu. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği düşünülen Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.
İSTİFA KRİZİ
Olaylar istifa kriziyle başlamıştı. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı. İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.
NE OLMUŞTU?
Özellikle korona kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.