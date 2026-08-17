  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • SON DAKİKA| Irak medyası duyurdu: İran İHA'ları IKBY Başbakanı Barzani'nin özel ofisini hedef aldı

SON DAKİKA| Irak medyası duyurdu: İran İHA'ları IKBY Başbakanı Barzani'nin özel ofisini hedef aldı

Son Dakika: Irak basınına göre İran'a ait 2 kamikaze İHA, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef aldı, can kaybı yaşanmadı.

SON DAKİKA| Irak medyası duyurdu: İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı
İHA AA

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine İHA saldırısı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, sabah saatlerinde İran tarafından fırlatılan "Hadid-110" tipi 2 patlayıcı yüklü İHA ile Erbil'in Pirmam ilçesinde bulunan Barzani'nin ofisi ve IKBY güvenlik teşkilatı yöneticisinin ikametgahının hedef alındığını bildirdi.

İran İHA'ları IKBY Başbakanı Barzani'nin özel ofisini hedef aldı | Video

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Terörle Mücadele Birimi, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

Terörle Mücadele Birimi ayrıca saldırıyı gerçekleştiren tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

SON DAKİKA| Irak medyası duyurdu: İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı

BARZANİ: TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İRAN #IRAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!