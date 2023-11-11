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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
Giriş Tarihi: 11.11.2023 19:14 Son Güncelleme: 11.11.2023 19:31

SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı

Son dakika... İslam Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, BM'ye çağrı yapılarak İsrail'in savaç suçu işlediğini orta koyan ayrı bir karar alınması gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı

Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz.

İsrail'in savaş suçlarını, insanlık dışı katliamlarını kınıyoruz.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
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