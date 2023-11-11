İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video
Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" düzenlendi. Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı. İslam Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze'deki katliamları kınanırken devletlerin, İsrail'e silah ihracatını dudurması çağrısı yapıldı.
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