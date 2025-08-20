SON DAKİKA| İsrail Batı Şeria’yı bölecek yerleşim planını onayladı

Analistler, bu adımın gelecekteki bir Filistin devleti olasılığını ciddi şekilde baltalayabileceğini bildiriyor.

Son Dakika Haberleri: İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Sivil Yönetim Yüksek Planlama Komitesi, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da oldukça tartışmalı bir yerleşim projesini onayladı. Bölgede bir temsilcisi bulunan İsrailli kuruluş Peace Now, bu kararı doğruladı.

Analistlere göre, bu bölgede yapılacak bir inşaat, Batı Şeria'yı kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölecek ve birleşik bir Filistin devleti kurulmasını çok daha zor, hatta imkansız hale getirecek.

Yaklaşık 12 kilometrekare büyüklüğündeki bu bölge, İsrail-Filistin çatışmasında en hassas bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

SİYONİST BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, bunun "iki devletlilik yanılgısını fiilen ortadan kaldıran ve Yahudi halkının İsrail topraklarının kalbindeki hakimiyetini pekiştiren önemli bir adım" olduğunu bildirdi.

Aşırı sağcı bakan, "Filistin devleti sloganlarla değil, icraatlarla masadan kaldırılıyor. Her yerleşim yeri, her mahalle, her konut birimi, bu tehlikeli düşüncenin tabutuna çakılan bir çividir." ifadelerini kullandı.