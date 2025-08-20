SON DAKİKA| İsrail Batı Şeria’yı bölecek yerleşim planını onayladı
Son Dakika: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek tartışmalı bir yerleşim projesine nihai onayı verdi.
Analistler, bu adımın gelecekteki bir Filistin devleti olasılığını ciddi şekilde baltalayabileceğini bildiriyor.
SİYONİSTLERİN E-1 PLANI
Plan, Doğu Kudüs ile Maale Adumim yerleşimi arasında kalan E1 bölgesinde yaklaşık 3.400 konut birimi öngörüyor.
Yaklaşık 12 kilometrekare büyüklüğündeki bu bölge, İsrail-Filistin çatışmasında en hassas bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.
Analistlere göre, bu bölgede yapılacak bir inşaat, Batı Şeria'yı kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölecek ve birleşik bir Filistin devleti kurulmasını çok daha zor, hatta imkansız hale getirecek.
SİYONİST BAKANDAN SKANDAL SÖZLER
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, bunun "iki devletlilik yanılgısını fiilen ortadan kaldıran ve Yahudi halkının İsrail topraklarının kalbindeki hakimiyetini pekiştiren önemli bir adım" olduğunu bildirdi.
Aşırı sağcı bakan, "Filistin devleti sloganlarla değil, icraatlarla masadan kaldırılıyor. Her yerleşim yeri, her mahalle, her konut birimi, bu tehlikeli düşüncenin tabutuna çakılan bir çividir." ifadelerini kullandı.