Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!

Son dakika: Katil İsrail ordusunun tahliye duyurusunun ardından akşam saatlerinde Beyrut'ta şiddetli patlamalar oldu. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR: HİZBULLAH, İSRAİL ÜSLERİNİ HEDEF ALDI
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki Beria üssünde de askerlerin çok sayıda füzeyle vurulduğu aktarıldı. Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.
İSRAİL, LÜBNAN ASKERİNİ HEDEF ALDI: 3 ÖLÜ
Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayn Ebel kasabasında orduya ait bir aracı hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ MARVAHİN'DE UNIFIL'İN GÖZLEM KULESİNİ YIKTI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Marvahin'de Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) gözlem kulesini ve çevresindeki telleri yıktı.
UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "İsrail ordusuna ve tüm aktörlere" BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı.
BM mevzilerini ihlal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusu, defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.