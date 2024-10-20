Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR: HİZBULLAH, İSRAİL ÜSLERİNİ HEDEF ALDI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki Beria üssünde de askerlerin çok sayıda füzeyle vurulduğu aktarıldı. Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

İSRAİL, LÜBNAN ASKERİNİ HEDEF ALDI: 3 ÖLÜ

Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayn Ebel kasabasında orduya ait bir aracı hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.