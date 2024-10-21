Video Haber Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!
Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!

Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!

21.10.2024 | 00:14

Son dakika: Ortadoğu'da tansiyon yükseldi. Katil İsrail, şimdi de gözünü Beyrut’a dikti. Bombardıman altındaki Beyrut'ta dumanlar yükseldi. İsrail, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın çevresini de vurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı! 08:42
Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı! 21.10.2024 | 00:14
Adalet Bakanı Tunç: Devlet bebek ölümüne müsaade etmez! Soruşturma derinleştirildi | Video 17:31
Adalet Bakanı Tunç: "Devlet bebek ölümüne müsaade etmez! Soruşturma derinleştirildi" | Video 20.10.2024 | 14:34
Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği | Video 00:34
Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği | Video 20.10.2024 | 14:16
Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri bıraktığı anlar İHA tarafından görüntülendi | Video 00:49
Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri bıraktığı anlar İHA tarafından görüntülendi | Video 20.10.2024 | 12:51
Yenidoğan Çetesi skandalı Türkiye’yi salladı! İşte kapatılan o özel hastaneler | Video 09:49
Yenidoğan Çetesi skandalı Türkiye'yi salladı! İşte kapatılan o özel hastaneler | Video 20.10.2024 | 12:37
Yenidoğan çetesi mağduru olduğunu söyleyen annenin sözleri kan dondurdu | Video 08:26
Yenidoğan çetesi mağduru olduğunu söyleyen annenin sözleri kan dondurdu | Video 20.10.2024 | 10:29
Yenidoğan çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi | Video 02:54
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi | Video 20.10.2024 | 08:31
Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici 02:14
Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici 19.10.2024 | 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz 37:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz" 19.10.2024 | 16:50
Kağıthane’de polisin Türk Bayrağı hassasiyeti kamerada 01:19
Kağıthane’de polisin Türk Bayrağı hassasiyeti kamerada 19.10.2024 | 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti 00:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti 19.10.2024 | 14:12
Üniversite öğrencisinin yardım çığlığının ardından harekete geçildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kızımız devlet korumasında 02:54
Üniversite öğrencisinin yardım çığlığının ardından harekete geçildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kızımız devlet korumasında 19.10.2024 | 13:46
Bakan Fidan Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor 23:00
Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor" 19.10.2024 | 12:23
Sağlık Bakanı Memişoğlu’nda ’Yenidoğan çetesi’ açıklaması: Gereğini yapıyoruz 04:12
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nda 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Gereğini yapıyoruz 18.10.2024 | 16:14
Başkan Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Dizginleniyor 22:04
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Dizginleniyor 18.10.2024 | 15:32
Halk TV canlı yayınında CHP’li Abdurrahman Tutdere’den Murat Kurum’a teşekkür! 00:21
Halk TV canlı yayınında CHP'li Abdurrahman Tutdere'den Murat Kurum'a teşekkür! 18.10.2024 | 14:56
İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı 01:09
İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı 18.10.2024 | 11:34
Tokat’ta 5 askerin yaralandığı EYP duruşması başladı 02:08
Tokat’ta 5 askerin yaralandığı EYP duruşması başladı 18.10.2024 | 10:56
İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı 01:38
İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı 18.10.2024 | 09:45
Muğla’da peş peşe orman yangını 00:07
Muğla’da peş peşe orman yangını 17.10.2024 | 23:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA