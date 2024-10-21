Son dakika: İsrail Beyrut’u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı!
Son dakika: Ortadoğu'da tansiyon yükseldi. Katil İsrail, şimdi de gözünü Beyrut’a dikti. Bombardıman altındaki Beyrut'ta dumanlar yükseldi. İsrail, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın çevresini de vurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi.
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