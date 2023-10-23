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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
Giriş Tarihi: 23.10.2023 01:40 Son Güncelleme: 23.10.2023 01:53

SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Son dakika... İsrail, ölüm yağdırmaya devam ediyor. Daha önce El Ehli Arab Hastanesi'ni vuran İsrail, 500'ü aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İsrail bu gece ise Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Yüzlerce Filistinlinin korku dolu anları kameralara yansıdı.

SON DAKİKA: İsrail Gazze’de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Son dakika... Dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

HASTANE SALDIRISINDA YÜZLERCE İNSAN ÖLMÜŞTÜ

Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları durmuyor. İsrail daha birkaç gün önce Gazze'de El Ehli Arab Hastanesi'ni bombalamıştı. 500'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğu açıklanmıştı.

İSRAİL YİNE HASTANE ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Son gelen bilgiye göre İsrail Gazze'de yine bir hastanenin çevresini hedef aldı. İsrail'in Kudüs Hastanesi çevresine yaptığı saldırı kameralara da yansıdı.

İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Hastanede bulunanların korku dolu bakışları arasında bombaların insanların üzerine yağdığı görülüyor. Saldırıda can kayıpları var.

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SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
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