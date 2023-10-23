SON DAKİKA: İsrail Gazze’de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

İSRAİL YİNE HASTANE ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Son gelen bilgiye göre İsrail Gazze'de yine bir hastanenin çevresini hedef aldı. İsrail'in Kudüs Hastanesi çevresine yaptığı saldırı kameralara da yansıdı.

İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Hastanede bulunanların korku dolu bakışları arasında bombaların insanların üzerine yağdığı görülüyor. Saldırıda can kayıpları var.