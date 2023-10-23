SON DAKİKA: İsrail Gazze’de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Son dakika... Dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.
HASTANE SALDIRISINDA YÜZLERCE İNSAN ÖLMÜŞTÜ
Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları durmuyor. İsrail daha birkaç gün önce Gazze'de El Ehli Arab Hastanesi'ni bombalamıştı. 500'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğu açıklanmıştı.
İSRAİL YİNE HASTANE ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI
Son gelen bilgiye göre İsrail Gazze'de yine bir hastanenin çevresini hedef aldı. İsrail'in Kudüs Hastanesi çevresine yaptığı saldırı kameralara da yansıdı.
İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
Hastanede bulunanların korku dolu bakışları arasında bombaların insanların üzerine yağdığı görülüyor. Saldırıda can kayıpları var.