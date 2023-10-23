İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları

Son dakika... İsrail, ölüm yağdırmaya devam ediyor. Daha önce El Ehli Arab Hastanesi'ni vuran İsrail 500'ü aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İsrail bu gece ise Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Yüzlerce Filistinlinin korku dolu anları kameralara yansıdı.