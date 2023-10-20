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Giriş Tarihi: 20.10.2023 22:05 Son Güncelleme: 20.10.2023 22:12

Son dakika: İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

Son dakika haberi... İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

AA
Son dakika: İsrail Gazze’deki Kudüs Hastanesi’nin derhal boşaltılmasını istedi

Son dakika haberi... Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

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Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Son dakika: İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi
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