SON DAKİKA| İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Caba ve Mahruna beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Son dakika haberi: İsrail , 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan 'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN İKİ BÖLGE İÇİN DAHA SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı yeni harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Baraşit, diğeri Sur'a bağlı el-Mecdel'de olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.