Son Dakika | İstanbul müzakerelerinde anlaşılmıştı! Donald Trump duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında esir takası
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı" açıklamasında bulundu. İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.
Son dakika haberi! İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi'nde 1000 esir takası anlaşması yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandığını dünyaya duyurdu.
BÜYÜK ESİR TAKASI
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim." dedi.
İSTANBUL'DA KARARLAŞTIRILAN RUSYA-UKRAYNA ESİR TAKASI SÜRECİ İLERLİYOR
İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.