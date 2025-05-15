Ukrayna-Rusya barışı için İstanbul’da tarihi zirve: Taraflar aynı masada ama öncelikler farklı

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın sonlandırılması için kritik bir dönemece girildi. Gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Barış için umutları yeşerten tarihi zirve, İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya heyeti, aynı masaya oturmak üzere İstanbul'a geliyor. Zirve, sadece savaşın taraflarını bir araya getirmesiyle değil, Türkiye'nin güçlü arabuluculuk rolü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik diplomasisiyle de öne çıkıyor.
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, Türkiye'nin bu diplomatik girişimdeki rolünü ve sürecin anlamını şöyle özetliyor:
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ MÜMKÜN KILDI"
"Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflarla olan şahsi ilişkileri ve denge politikası, bu zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini mümkün kıldı. Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile kurduğu dengeli ilişki ve güvenilir arabulucu rolü, bu süreçte belirleyici oldu."
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DUYULAN GÜVENİN BİR YANSIMASI"
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapmasının tesadüf olmadığının mesajını vererek, geçmişten bugüne uzanan diplomatik çabalara dikkat çekti. Türkiye'nin daha önce de savaşın çıkmasını engellemek için önemli girişimlerde bulunduğunu hatırlattı:
"Türkiye'nin bu önemli toplantı için adres seçilmesi, Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvenin bir yansımasıdır. Hatırlarsak, savaşı önlemek adına iki kez Türkiye devreye girdi. Birinde Antalya Diplomasi Forumu'nda tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. Ardından 2022'de İstanbul'da kritik bir toplantı yapıldı. O görüşmelerde neredeyse savaşın çıkmaması üzerine bir mutabakata varılmıştı. Ancak Zelenskiy ülkesine döndükten sonra bu anlaşmadan bir anlamda çekildi. Sonuçta da 3 seneyi aşan bir savaşla Ukrayna'da karşı karşıya kalındı."
"BARIŞA GİDECEK SÜREÇ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Türkiye'nin o dönemde ciddi bir arabuluculuk görevi üstlendiğini belirten Ateşoğlu, bugün de aynı kararlılıkla barış için çalışıldığını kaydetti.
"Ukrayna savaşı ve sırasında taraflarla eşit ve dengeli bir ilişki kurulması ve arabuluculuk konusunda barışı önceleyen bir tutum sergilenmesi en önemlisi taraflara güven tesis edilmiş olmasıyla bu noktaya gelindi. İstanbul'un barışa gidecek bir sürecin ön aşaması anlamında seçilmesi çok önemli. Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflarla olan şahsi ilişkisi ve Türkiye'ye olan güven..."
Prof. Dr Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye'nin denge politikasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, taraflarla diyalog kapısının açık bırakılmasının önemli bir husus olduğunu altını çizdi.
TARAFLAR AYNI MASADA AMA ÖNCELİKLER FARKLI
İstanbul'da barış masasının kurulması kadar, bu masada neyin konuşulacağı ve alınacak kararlar da büyük önem taşıyor.
Prof. Dr Nurşin Ateşoğlu Güney, Ukrayna-Rusya konusunun 3 sene önceki gibi aynı olmadığını kaydederek, sahada başka gerçekliklerin varlığına dikkat çekti. Ateşoğlu Güney, tarafların da önceliklerinin farklı olduğunu söyledi.
Barış görüşmeleriyle ilgili en temel zorluğun bu olduğunu kaydeden Nurşin Ateşoğlu Güney, Zelenskiy ve Ukrayna cephesinin ateşkesten bahsettiğini vurgularken, Putin ve Rusya cephesinin ise Ukrayna savaşına giden yoldaki temel sorunun ve kaynağının ne olduğunu belirlemek gerektiğini söylediğini hatırlattı.
Öne çıkan zorluklara rağmen barış görüşmelerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyleyen Nurşin Ateşoğlu Güney en kritik aşamanın tarafların aynı masaya oturabilmesi olduğunu vurguladı.
STRATEJİK ADIMLAR...
Güney, bu durumun güven inşası açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Tarafların bir araya gelmesi, birbirleriyle doğrudan temas kurması ve sürecin başlaması, güven artırıcı önlemler bağlamında çok önemli. Türkiye de bu sürecin başından beri bunun altını çiziyor. Savaşın bir an önce sonlanması gerektiğini ve daha fazla insani, maddi, manevi kaybın önüne geçilmesinin şart olduğunu her platformda dile getirdi" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr Nurşin Ateşoğlu Güney sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu bağlamda Ukrayna, Avrupa güvenliği mimarisinin de dönüşümünü sağlayan bir gerçeklik oldu. Herşey birbirini tetikliyor. Bu nedenle NATO Genel Sekreteri de Türkiye'yi ziyaret etti. Olayların birbiri ile irtibatlı olduğu bu bağlamda Türkiye'ye olan güvenin ve bu alanın seçilmesi önemli diye düşünüyorum. Bunu güven artırıcı önlemler bağlamında çok önemsiyorum sonuç ne çıkarsa çıksın."