Ukrayna-Rusya barışı için İstanbul’da tarihi zirve: Taraflar aynı masada ama öncelikler farklı

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın sonlandırılması için kritik bir dönemece girildi. Gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Barış için umutları yeşerten tarihi zirve, İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya heyeti, aynı masaya oturmak üzere İstanbul'a geliyor. Zirve, sadece savaşın taraflarını bir araya getirmesiyle değil, Türkiye'nin güçlü arabuluculuk rolü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik diplomasisiyle de öne çıkıyor.

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, Türkiye'nin bu diplomatik girişimdeki rolünü ve sürecin anlamını şöyle özetliyor:

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ MÜMKÜN KILDI"

"Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflarla olan şahsi ilişkileri ve denge politikası, bu zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini mümkün kıldı. Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile kurduğu dengeli ilişki ve güvenilir arabulucu rolü, bu süreçte belirleyici oldu."