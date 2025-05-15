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Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:43

İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

Son dakika haberleri: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir kez daha barış diplomasisini devreye soktu. Taraflar, ikinci kez barış müzakereleri için İstanbul'da buluştu. Rus ve Ukraynalı heyetler Dolmabahçe'de bir araya geliyor. Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'a ulaştı. Gelen son dakika haberlerine göre tarihi barış zirvesi günün ikinci yarısında başlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelen Zelenski'nin uçağı Ankara'ya iniş yaptı. İki liderin görüşmesinin başladığı belirtildi.

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İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da. Türkiye ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna, barış müzakereleri için masaya oturuyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek İstanbul Barış Müzakereleri'ne katılan isimler belirlendi.

İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

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İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alıyor.

İstanbul'da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye'de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe'de | Video

İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

RUS HEYET İSTANBUL'DA

Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik ediyor. Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.

Gelen son dakika bilgisine göre Rus heyet görüşme yerine vardı.

İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de
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