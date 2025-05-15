İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da. Türkiye ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna, barış müzakereleri için masaya oturuyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek İstanbul Barış Müzakereleri'ne katılan isimler belirlendi.