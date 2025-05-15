Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
13:43
İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de
Son dakika haberleri: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir kez daha barış diplomasisini devreye soktu. Taraflar, ikinci kez barış müzakereleri için İstanbul'da buluştu. Rus ve Ukraynalı heyetler Dolmabahçe'de bir araya geliyor. Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'a ulaştı. Gelen son dakika haberlerine göre tarihi barış zirvesi günün ikinci yarısında başlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelen Zelenski'nin uçağı Ankara'ya iniş yaptı. İki liderin görüşmesinin başladığı belirtildi.