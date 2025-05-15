İstanbul’da tarihi zirve! Barışa adımlar bir kez daha Türkiye’de atılıyor: Dünyanın gözü Dolmabahçe’de | Video
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir kez daha barış diplomasisini devreye soktu. Taraflar, ikinci kez barış müzakereleri için İstanbul'da buluştu. Rus ve Ukraynalı heyetler Dolmabahçe'de bir araya geliyor. Rus heyet İstanbul'a ulaştı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. İşte tarihi İstanbul Barış Müzakereleri'nde son durum…
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