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Giriş Tarihi: 16.1.2024 14:21 Son Güncelleme: 16.1.2024 14:38

SON DAKİKA | Japonya’da ikinci uçak kazası!

Son dakika haberleri: Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.

SON DAKİKA | Japonya’da ikinci uçak kazası!

Son dakika haberleri: Japonya'da bir ay içinde ikinci kez uçak kazası yaşandı. Kore Hava Yolları'na ait 003490.KS numaralı uçak, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan New Chitose Havalimanı'nda Cathay Pacific Airways uçağıyla çarpıştı.

Japonya'da bir uçak kazası daha! New Chitose Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı | Video

Kore Hava Yolları yetkilisi, kazanın Kore Havayolları uçağının kalkışa hazırlandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Japon yayın kuruluşu NTV , herhangi bir yaralanma bildirilmediğini söyledi .

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SON DAKİKA | Japonya’da ikinci uçak kazası!
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