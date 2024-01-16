Video Dünya Japonya'da bir uçak kazası daha! New Chitose Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı | Video
Japonya'da bir uçak kazası daha! New Chitose Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı | Video

Japonya'da bir uçak kazası daha! New Chitose Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı | Video

16.01.2024 | 14:23

Hong Kong merkezli Cathay Pacific ve Korean Air uçakları Japonya'daki havaalanı pistinde çarpıştı.

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