Japonya'da bir uçak kazası daha! New Chitose Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı | Video
Hong Kong merkezli Cathay Pacific ve Korean Air uçakları Japonya'daki havaalanı pistinde çarpıştı.
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