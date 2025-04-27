SON DAKİKA| Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika: Kanada’da'nın Vancouver kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 08:38 Son Güncelleme: 27 Nisan 2025 09:14

Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde cumartesi gecesi Filipin sokak festivalinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Vancouver Polis Departmanı, X sitesinde yaptığı paylaşımda, sürücünün gözaltına alındığını belirtti.

Polis, kurbanların sayısını veya olayın olası bir nedenini henüz açıklamadı. Olay yeri, Filipin kültürünün kutlandığı "Lapu-Lapu Günü" festivalinin düzenlendiği yerin yakınında bulunuyor.