SON DAKİKA| Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Kanada’da'nın Vancouver kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.
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