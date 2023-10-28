Son dakika haberi... Eli kanlı İsrail devleti, abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdırdı. 22 günden bu yana 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi gece gündüz bombaladı. Yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta okulları bile hedef aldı.
Katliam yapan tankların Gazze'ye girişi böyle görüntülendi.
SON DAKİKA: Katliam tankları Gazze'ye böyle girdi | Video
OBÜS SALDIRILARI
Arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri alan katil İsrail devleti, dün akşam saatlerinden itibaren en yoğun saldırılarını başlattı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne obüs saldırıları yaptı.
GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ!
Saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen koptuğu açıklandı. Dünyayla bağlantısı kesilen Gazze'de gece boyunca adeta katliam yaşandı. Elektriğin kesildiği Gazze'yi gece boyu bombaların ateşi aydınlattı.
TÜRK KIZILAY: İLETİŞİM KURAMIYORUZ
Sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda, yüzlerce yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye taşındı. Türk Kızılay "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır" açıklamasını yaptı.
Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'deki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesi'ne sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Kızılhaç ise "Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayı'nın acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
İSRAİL AÇIKLADI: 150 YERİ VURDUK
İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını vurgulandı.
Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Ayrıca İsrail ordusu "Gazze sınırındaki operasyonlar "resmi bir kara harekatı" değil" ifadelerini kullandı.
Gazze'de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…