SON DAKİKA | Katliam tankları Gazze’ye böyle girdi

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ!

Saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen koptuğu açıklandı. Dünyayla bağlantısı kesilen Gazze'de gece boyunca adeta katliam yaşandı. Elektriğin kesildiği Gazze'yi gece boyu bombaların ateşi aydınlattı.

TÜRK KIZILAY: İLETİŞİM KURAMIYORUZ

Sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda, yüzlerce yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye taşındı. Türk Kızılay "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır" açıklamasını yaptı.