Son dakika: KKTC’den ’Kapalı Maraş’ resti! ABD’den mantık dışı teklif...

TARAFLI VE SİYASİ KARARLARDAN UZAK DURULMALI

Rum tarafının son olarak ABD'den Maraş konusunda destek talep ettiği, Türk tarafına da Ercan Havaalanı'nın BM tarafından yönetilmek kaydıyla uluslararası uçuşlara açılması yönünde bir teklifte bulunulduğu ancak KKTC'nin bu öneriye net şekilde ret cevabı verdiği kaydediliyor. Adada her konuda olduğu gibi Maraş konusunda da Türklerle işbirliği yapmak istemeyen Rum tarafının Maraş başlığını daha yoğun şekilde AB gündemiyle uluslararası kamuoyuna taşımaya yönelik çalışmalar yaptığı bilgisine ulaşıldı. KKTC ise Rumların mülkiyet iddialarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından çare bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Türk tarafı, uluslararası kuruluşlara Maraş konusunda mülkiyet haklarına saygılı olunmasının yanında taraflı, siyasi kararlardan uzak durulması yönünde çağrı yapıyor.