SON DAKİKA| Katil İsrail Sumud Filosu’na saldırıyor: Sadabad teknesi ile irtibat koptu!
Son Dakika: Katil İsrail Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırdı. Kriz Masası’nın açıklamasına göre Akdeniz’de filoyu çevreleyen savaş gemileri görülürken, İsrail ordusunun yasa dışı müdahalesi sonrası bazı teknelerle iletişim kesildi. Uluslararası sularda yaşandığı belirtilen olayda askerlerin en az bir gemiye çıktığı bildirildi.
Son Dakika: Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, "Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" ifadelerini kullandı.
Gelen son bilgilere göre katil İsrail ordusu uluslararası sularda Sumud Filosu'na saldırıyor.
Sadabad teknesi dahil filoda yer alan birkaç gemi ile irtibat kesildi.
Son dakika | Sumud Filosu'na İsrail saldırısı kamerada | Video
KATİL İSRAİL'İN FİLOYA YÖNELİK GEÇMİŞTEKİ SALDIRILARI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
