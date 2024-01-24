SON DAKİKA | Moğolistan’da büyük patlama! Gaz tankeri havaya uçtu: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir alışveriş merkezinin yakınında 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur kentinde 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyonun patlamasının ardından yangın çıktı. Moğolistan Acil Durum Bakanlığı olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video
Bölgede Moğolistan Ulusal Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ve güvenlik güçleri çalışmalarına devam ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...