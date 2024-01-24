Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir alışveriş merkezinin yakınında 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.