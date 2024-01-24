Video Dünya Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video
Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video

Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video

24.01.2024 | 10:44

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir alışveriş merkezinin yakınında 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

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