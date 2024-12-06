Son dakika: Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası

ŞAM'DA PATLAMA!

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye ise kamikaze dron saldırısı düzenlendi.

Yine ülkenin güneyinde de bazı kent merkezlerinin muhalif güçler tarafından ele geçirildiği öğrenildi.