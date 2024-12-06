Son dakika: Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası

Son dakika haberi... Suriye'de yüksek tansiyon ve çatışmalar devam ediyor. Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat'ı terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden arındırdı. Muhalif gruplar ise Halep'in ardından Hama'da da kontrolü ele geçirdi. Humus kent merkezine girildiği de öğrenildi.
MUHALİFLER HUMUS'A DA GİRDİ
Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç'e ilerlerken muhalifler Hama'yı rejimin elinden aldı. Esad rejimi Hama'dan çekildiklerini duyurdu. Muhalifler son olarak Humus'un kent merkezine girdiklerini duyurdu.