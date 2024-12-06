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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası
Giriş Tarihi: 6.12.2024 22:26 Son Güncelleme: 6.12.2024 23:02

Son dakika: Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası

Son dakika haberi... Suriye'de muhalif güçlerin ilerleyişi sürüyor. Muhalifler Halep ve Hama'dan sonra Humus kent merkezine de girdi. Diğer taraftan güneyde de muhalif güçlerin bazı şehirleri ele geçirdiği öğrenildi. Öte yandan "Beşar Esad ailesiyle birlikte Suriye'den kaçtı" iddiası konuşulurken Esad'ın Tahran'da olduğu belirtiliyor.

Son dakika: Muhalifler ilerliyor! Esad Tahran’a kaçtı iddiası

Son dakika haberi... Suriye'de yüksek tansiyon ve çatışmalar devam ediyor. Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat'ı terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden arındırdı. Muhalif gruplar ise Halep'in ardından Hama'da da kontrolü ele geçirdi. Humus kent merkezine girildiği de öğrenildi.

MUHALİFLER HUMUS'A DA GİRDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç'e ilerlerken muhalifler Hama'yı rejimin elinden aldı. Esad rejimi Hama'dan çekildiklerini duyurdu. Muhalifler son olarak Humus'un kent merkezine girdiklerini duyurdu.

ŞAM'DA PATLAMA!

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye ise kamikaze dron saldırısı düzenlendi.

Yine ülkenin güneyinde de bazı kent merkezlerinin muhalif güçler tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

ESAD KAÇTI İDDİASI!

Son olarak dünya basınına çok önemli bir haber düştü. Beşar Esad'ın ailesiyle Suriye'den kaçtığı iddia edildi. Son olarak Esad'ın İran'ın başkenti Tahran'da olduğu belirtiliyor.

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Son dakika: Muhalifler ilerliyor! "Esad Tahran'a kaçtı" iddiası
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