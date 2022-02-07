Son dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür: Diyaloğa hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022
"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"
Stoltenberg, paylaşımına "Rusya ve Ukrayna meselesine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır" sözlerine yer verdi.
UKRAYNA ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.
ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM"
Başkan Erdoğan ziyaret sonrasında "Ziyaretimiz münasebetiyle Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Maalesef Ukrayna ile Rusya ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski'ye özellikle belirttik. Kendileri de 'Bu tür bir adımda, üzerime ne düşünüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim' dedi. Bu konuda liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" sözlerine yer vermişti.