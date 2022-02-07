Son dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür: Diyaloğa hazırız

ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM"

Başkan Erdoğan ziyaret sonrasında "Ziyaretimiz münasebetiyle Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Maalesef Ukrayna ile Rusya ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski'ye özellikle belirttik. Kendileri de 'Bu tür bir adımda, üzerime ne düşünüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim' dedi. Bu konuda liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" sözlerine yer vermişti.