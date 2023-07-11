Son dakika: NATO için Ukrayna’ya yeşil ışık! Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı

"UKRAYNA'YI NATO ÜYELİĞİNE YAKINLAŞTIRMAYI UMUYORUZ"

Üzerinde anlaştığımız şey geniş kapsamlı bir paket. Ukrayna'yı NATO üyeliğine yakınlaştırmayı umuyoruz. Reformlar da içeriyor. Bizim sahip olduğumuz şartlar bunlar. Bunun haricinde güçlü siyasi bir mesaj verdik üyelikle ilgili. Daha önce daha güçlü bir mesaj olmamıştı. Bu yüzden diğer üyelik süreçlerine bakarsanız zaman aralığı olmadı hepsi şart temelliydi.