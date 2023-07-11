NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama | Video

Son dakika haberi... Tüm dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken bugün ise ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Edinilen son dakika habere göre Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Scholz ile de görüştü. Zirve resmi olarak başlarken Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler, geleneksel NATO fotoğrafı için poz verdi.