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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu
Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:40 Son Güncelleme: 1.6.2022 15:54

SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu

SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu

Son dakika haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Keşmir konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu ifade etti. Dünyada İslam düşmanlığının arttığını belirten Zerdari, "Türkiye’nin islamofobiyle mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Son dakika haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN HER ZAMAN YANIMIZDA"

Hem Türkiye'de hem de Pakistan'da ilişkileri geliştirme çabalarının olduğunu belirten Zerdari, "Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN İSLAMOFOBİYLE MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Dünyada İslam düşmanlığının arttığını belirten Zerdari, "Türkiye'nin islamofobiyle mücadelesini destekliyoruz. Keşmir İslamofobiyle körükleniyor. Milyonlarca Müslüman orada baskı altında yaşıyor." dedi.

"ENFLASYON KÜRESEL SORUN"

Zerdari, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu ifade etti, "Afganistan'da halk insanlık kriziyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'LA SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Zerdari, savunma işbirliği konusunda, "Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Potansiyel büyük" dedi.

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SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu
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