SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu

Son dakika haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı.
"ERDOĞAN HER ZAMAN YANIMIZDA"
Hem Türkiye'de hem de Pakistan'da ilişkileri geliştirme çabalarının olduğunu belirten Zerdari, "Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu." dedi.
"TÜRKİYE'NİN İSLAMOFOBİYLE MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"
Dünyada İslam düşmanlığının arttığını belirten Zerdari, "Türkiye'nin islamofobiyle mücadelesini destekliyoruz. Keşmir İslamofobiyle körükleniyor. Milyonlarca Müslüman orada baskı altında yaşıyor." dedi.