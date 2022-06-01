SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu

Son dakika haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN HER ZAMAN YANIMIZDA"

Hem Türkiye'de hem de Pakistan'da ilişkileri geliştirme çabalarının olduğunu belirten Zerdari, "Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu." dedi.