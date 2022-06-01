Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari: "Keşmir konusunda Erdoğan her zaman yanımızda oldu" | Video

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Keşmir konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu ifade etti. Dünyada İslam düşmanlığının arttığını belirten Zerdari, "Türkiye’nin islamofobiyle mücadelesini destekliyoruz" dedi.