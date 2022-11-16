Son dakika | Kriz çıkaran füzede Ukrayna izleri! Rusya’dan flaş Polonya açıklaması

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Dün akşam ise Polonya-Ukrayna sınırındaki Prezewedow köyüne düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı. Füze nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Füzenin kime ait olduğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar dönerken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, Polonya'ya düşen füze sonrası gözlerin çevrildiği Rusya'dan açıklama: Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait." sözlerine yer verdi.
"RUS UZMANLAR İNCELEDİ"
Reuters'ın Rusya'nın RIA haber ajansından aldığı bilgilere göre yapılan açıklamada "Köyde bulunan enkazın fotoğraflarını inceleyen Rus uzmanlar füzeyi Ukrayna'nın S-300 hava savunma sisteminin uçaksavar güdümlü füzesinin unsurları olarak tanımladı" denildi.
ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Sabah saatlerinde de ABD'li yetkililer, füzenin Ukrayna füzesi olabileceğini ifade etti. Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.
ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin Polonya'ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.
"KASITLI PROVOKASYON"
Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamasında ise Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.
BİDEN'IN AÇIKLAMALARI
Nitekim ABD Başkanı ABD Başkanı Joe Biden da Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.
POLONYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise bugün konuyla ilgili açıklamalara yer verdi. Ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirterek, "Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor." dedi.
POLONYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Polonya'da dün akşam saatlerinde acil durum ilan edlidi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller sosyal medya hesabı üzerinden, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" açıklamalarında bulundu.
NATO'DAN ACİL TOPLANTI
NATO ülkeleri acil bir toplantı yaparak Polonya'da yaşanan gelişmeyi anlatacak. NATO'dan gelen açıklamada, acil nitelikli olan toplantının NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında Brüskel'de gerçekleştirilecek.