Son dakika | Kriz çıkaran füzede Ukrayna izleri! Rusya’dan flaş Polonya açıklaması

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Dün akşam ise Polonya-Ukrayna sınırındaki Prezewedow köyüne düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı. Füze nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Füzenin kime ait olduğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar dönerken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, Polonya'ya düşen füze sonrası gözlerin çevrildiği Rusya'dan açıklama: Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait." sözlerine yer verdi.

"RUS UZMANLAR İNCELEDİ"

Reuters'ın Rusya'nın RIA haber ajansından aldığı bilgilere göre yapılan açıklamada "Köyde bulunan enkazın fotoğraflarını inceleyen Rus uzmanlar füzeyi Ukrayna'nın S-300 hava savunma sisteminin uçaksavar güdümlü füzesinin unsurları olarak tanımladı" denildi.