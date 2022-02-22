SON DAKİKA! Putin’den yeni açıklama: Ukrayna’daki durum istisna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Rus lider Putin, Rus ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almasının ardından bölgeye Barış Gücü gönderme talimatı vermişti. Tüm dünya diken üstünde bölgede yaşananları takip ederken Putin'den son dakika açıklamalar geldi. İşte Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin'in son açıklamaları...
ÜÇÜNCÜ ÜLKELER TARAFINDAN RUSYA'YA TEHDİT
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.
UKRAYNA'DAKİ DURUM İSTİSNA
Putin, ülkesinin, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olması ile ilgili olarak da "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Rusya tarafından tanınan Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinde barışı sağlaması için bir kararname imzalamıştı.
Kararnameyle ilgili yapılan açıklamada, "Luhansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadeleri kullanılmıştı.
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
Rus kaynaklı RIA haber ajansının aktardığına göre, Donetsk ile Luhansk arasında imzalanan anlaşma Donbas sınırılarının beraber korunması içeriyor ve taraflara birbirlerinin topraklarındaki askeri altyapı ile askeri üstleri kullanma hakkı veriyor.
10 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
10 yıl boyunca geçerli olacak anlaşmada taraflar devlet kurumları tarafından yayınlanmış belgeleri karşılıklı olarak tanıyacak. Rusya, Donetsk ve Luhansk finans ve banka sistemlerini Rus rublesi üzerinde koruyacak.
GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Başta AB ve ABD olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulayacağını bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geri adım atmayacağını belirtmişti. Putin, Donetsk ve Luhansk'ta askerlere barış koruma operasyonu emir verdiğini dile getirdi.
KREMLİN: HER TÜRLÜ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Donbass'a asker gönderme kararı yaşanacak gelişmelere bağlı" denirken sözcü Peskov, "Biden-Putin görüşmesi dahil her türlü görüşmelere açığız" diye konuştu.
LAVROV: RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞKIN
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya yaptırımlara alışkın" derken, "Batılıların tepkisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı'nın her şekilde yaptırım getireceğini ve Rusya'nın Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesini tanımasına verilen tepkinin beklendiğini söyleyerek yaptırım tehditlerini ciddiye almadığını bildirdi.
Lavrov, "Avrupalı, ABD'li ve İngiliz mevkidaşlarımız durmayacak ve sözde 'Rusya'yı cezalandırmak' için tüm imkanlarını kullanana kadar
sakinleşmeyecekler. Bizi zaten her türlü yaptırımla tehdit ediyorlardı, şimdi de 'yaptırımların en büyüğünü' getireceklerini söylüyorlar" dedi.
Lavrov, "Biz bunlara alışığız. Sebepli ya da sebepsiz, yaptırımların her halükarda uygulanacağını biliyoruz" diye belirtti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.