SON DAKİKA! Putin’den yeni açıklama: Ukrayna’daki durum istisna





Lavrov, "Avrupalı, ABD'li ve İngiliz mevkidaşlarımız durmayacak ve sözde 'Rusya'yı cezalandırmak' için tüm imkanlarını kullanana kadar

sakinleşmeyecekler. Bizi zaten her türlü yaptırımla tehdit ediyorlardı, şimdi de 'yaptırımların en büyüğünü' getireceklerini söylüyorlar" dedi.



Lavrov, "Biz bunlara alışığız. Sebepli ya da sebepsiz, yaptırımların her halükarda uygulanacağını biliyoruz" diye belirtti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.