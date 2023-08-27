Son dakika: Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin’in öldüğü teyit edildi!

"KİMLİKLER UYUŞUYOR"

Rusya Soruşturma Komitesi, bugün yaptığı açıklamayla Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazası soruşturması kapsamında moleküler genetik incelemeler tamamlandı. Sonuçlarına göre, ölen 10 kişinin tamamının kimlikleri tespit edildi. Kimlikler, uçuş listesindeki isimlerle uyuşuyor" denildi. Uçuş listesinde Prigozhin'in de adı bulunuyordu.