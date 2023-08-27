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Giriş Tarihi: 27.8.2023 15:20 Son Güncelleme: 27.8.2023 15:20

Son dakika: Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin'in öldüğü teyit edildi!

Son dakika: Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti...

Son dakika: Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin’in öldüğü teyit edildi!

Son dakika haberi: Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigojin yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını belirtmişti.

SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu.

Rusya, Prigojin'in öldüğünü teyit etti | Video

Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor.

Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denilmişti.

İngiliz basının yer alan bir haberde ise Prigojin'in cesedinin enkazdan çıkarıldıktan sonra kısmen kesik olan parmağından teşhis edildiği iddia edilmişti.

"KİMLİKLER UYUŞUYOR"
Rusya Soruşturma Komitesi, bugün yaptığı açıklamayla Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazası soruşturması kapsamında moleküler genetik incelemeler tamamlandı. Sonuçlarına göre, ölen 10 kişinin tamamının kimlikleri tespit edildi. Kimlikler, uçuş listesindeki isimlerle uyuşuyor" denildi. Uçuş listesinde Prigozhin'in de adı bulunuyordu.

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Son dakika: Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin'in öldüğü teyit edildi!
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