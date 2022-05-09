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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:19 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:22

Son dakika | Rusya lideri Putin Kızıl Meydan'da açıklama yapıyor: Mecbur kaldık

Son dakika | Rusya lideri Putin Kızıl Meydan’da açıklama yapıyor: Mecbur kaldık

Son dakika haberi: Tüm dünyanın gözü bugün Rusya'nın bugün Zafer Günü Kutlamaları nedeniyle düzenlendiği törende. Rusya lideri Putin, törende açıklama yapıyor. Her daim barıştan yana olduklarını dile getiren Putin, "Buna mecbur kaldık" sözlerine yer verdi

Son dakika haberi: Rusya lideri Putin Kızıl Meydan'da açıklama yapıyor: Mecbur kaldık
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Son dakika | Rusya lideri Putin Kızıl Meydan'da açıklama yapıyor: Mecbur kaldık
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