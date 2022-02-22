Son dakika: Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD kanadından Putin'in kararına art arda tepkiler gelirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını açıkladı.
Almanya'nın yaptırım kararına Almanya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi. Mevdeyev Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına ilişkin Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceğini söyledi.
"BİN METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN 2 BİN EURO ÖDEYECEKLER"
Medvedev "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü... SON DAKİKA! Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'daki durum istisna