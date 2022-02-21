Son Dakika | Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Putin’le Biden her an bir görüşme gerçekleştirebilir...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili sular durulmak bilmiyor. Dün Fransız lider Emmanul Macron'un uzlaştırıcı telefon konuşmasının ardından olası bir Putin-Biden zirvesi gündeme geldi. ABD zirveyle ilgili tek bir şart koşup duruma yeşil ışık yakarken gelen bir son dakika haberine göre Kremlin'den bir son dakika açıkalamsı geldi. Açıklamaya göre Putin ile Biden her an görüşebilir.
"ZİRVE DÜZENLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
Paris'in Ukrayna üzerindeki gerilimi yatıştırmak için bir toplantı olasılığını açıklamasının ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenlemek için çok erken olduğu söylendi.
"SOMUT PLANLAR UYGULANMADI"
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Her türlü zirveyi organize etmek için herhangi bir özel plan hakkında konuşmak için erken," dedi ve bir toplantı için "somut planların" uygulanmadığını da sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada, "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Diplomatik temas sürüyor. Henüz somut bir plan yok" sözlerine yer verildi.
"İDDİALAR TAMAMEN YALAN"
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ve Donbas'taki gelişmelere ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi. "Ukraynalı yetkililerin yakalancağı ve ödürüleceği iddiaları tamamen yalan" diyen Peskov, ayrıca Putin'in bugün Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edeceğini açıkladı.
ABD İSTİHBARATINDAN RAPOR
ABD'li gazete Washington Post'a göre ABD istihbaratı, Birleşmiş Milletler'e dikkat çeken bir uyarı mektubu yolladı. Rusya'nın elinde, Ukrayna işgalinin ardından öldürmeyi planladığı isimlerin olduğu iddia edilmişti.
MACRON'UN AÇIKLAMALARI
Rusya lideri Putin'e yaptığı ziyarette 'masa krizi' yaşayan Fransız lider Emmanuel Macron'dan ise bir zirve açıklaması gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirveyle ilgili prensipte anlaştıklarını ve on yıllardır Avrupa'nın en tehlikeli krizlerinden birinde olası bir çıkış yolu arandığını söyledi.
"DİPLOMASİYE AÇIĞIZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Sarayın Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Diplomasiye her zaman hazırız. Ancak Rusya savaşı seçerse biz de ona göre karşılığını veririrz" dedi. Ancak Kremlin'in son dakika açıklaması artık Macron'un sözlerini boşa çıkarır nitelikte.