Son Dakika | Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Putin’le Biden her an bir görüşme gerçekleştirebilir...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili sular durulmak bilmiyor. Dün Fransız lider Emmanul Macron'un uzlaştırıcı telefon konuşmasının ardından olası bir Putin-Biden zirvesi gündeme geldi. ABD zirveyle ilgili tek bir şart koşup duruma yeşil ışık yakarken gelen bir son dakika haberine göre Kremlin'den bir son dakika açıkalamsı geldi. Açıklamaya göre Putin ile Biden her an görüşebilir.

"ZİRVE DÜZENLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Paris'in Ukrayna üzerindeki gerilimi yatıştırmak için bir toplantı olasılığını açıklamasının ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenlemek için çok erken olduğu söylendi.