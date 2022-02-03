Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişme: Görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına hazırız

Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Türkiye harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Kiritik görüşmeden önce Ukrayna'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"TÜRKİYE'DE YAPILMASINA HAZIRIZ"
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov yaptığı son dakika açıklamasında: "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" dedi.
Başkan Erdoğan'dan tarihi zirve öncesi açıklamalar:
Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malum Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılar bulunacağına da inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle temenni ediyorum.
"UKRAYNA İÇİN İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR, SAVAŞTAN YANA DEĞİLİZ"
Bugün sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da, Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Görüşmeden sonra neyi nereye oturtacağımızı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkenin temsilcileri sürekli "Ukrayna için işgal söz konusu değildir, savaştan yana değiliz" ifadelerini kullanıyorlar.