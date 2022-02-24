Son Dakika | Rusya Ukrayna savaşı iki ülkeyi daha alarma geçirdi! Güne siren sesleriyle uyandılar...

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmesinin ardından Ukrayna'daki askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Polonya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından sonra konuşan Duda, "Askeri operasyonları durdurmaya ve Ukrayna'yı yalnız bırakmaya çağırıyorum. Ukrayna'da olanların bir anda durdurulması için elimizden geleni yapacağız" sözlerine yer verdi.

ALMANYA'DAN POLONYA'YA DESTEK

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Almanya'nın başta Polonya olmak üzere doğu Avrupa'daki Ukrayna'daki çatışmalardan kaynaklanan mülteci akını ile karşı karşıya kalan ülkelere destek sunacağını söyledi. Faeser yaptığı açıklamada, "Büyük mülteci hareketleri olması durumunda, etkilenen devletlere - özellikle de komşumuz Polonya'ya - büyük destek sunacağız" sözlerine yer verdi.