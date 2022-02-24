Son Dakika | Rusya Ukrayna savaşı iki ülkeyi daha alarma geçirdi! Güne siren sesleriyle uyandılar...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya lideri Vladimir Putin'in Donbas'a askeri operasyon talimatının ardından Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti.
SINIRI MEDYKA ÜZERİNDEN GEÇİYORLAR
Askeri birlikler Ukrayna topraklarına girererken, hava hareketleri de Ukrayna'nın stratejik noktalarını hedef alıyor. Reuters'tan gelen bir son dakika haberine göre ise Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka kasabasında siren sesleri duyuldu. Doğu Ukrayna'dan Polonya'ya geçmeye çalışan sivillerin Medyka kentinden ülkeye sabah saatlerine girdiği görüntüler gelmeye başladı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmesinin ardından Ukrayna'daki askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Polonya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından sonra konuşan Duda, "Askeri operasyonları durdurmaya ve Ukrayna'yı yalnız bırakmaya çağırıyorum. Ukrayna'da olanların bir anda durdurulması için elimizden geleni yapacağız" sözlerine yer verdi.
ALMANYA'DAN POLONYA'YA DESTEK
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Almanya'nın başta Polonya olmak üzere doğu Avrupa'daki Ukrayna'daki çatışmalardan kaynaklanan mülteci akını ile karşı karşıya kalan ülkelere destek sunacağını söyledi. Faeser yaptığı açıklamada, "Büyük mülteci hareketleri olması durumunda, etkilenen devletlere - özellikle de komşumuz Polonya'ya - büyük destek sunacağız" sözlerine yer verdi.
OHAL İLANI
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Rus güçlerinin Perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından olağanüstü hal ilanı edip etmeyeceğine dair parlamentoyu toplayacağını belirtti.