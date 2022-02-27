SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son durumdan bahseden muhabirlerden skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Eski bir başsavcı olduğu iddia edilen adamın 'ırkçı' söylemlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı Reddit kullanıcıları ise adamın, Gürcistan politikacısı olduğunu ve yıllar önce ülkeden ayrılarak Ukrayna'da bir hayat kurduğunu ifade etti. Bazı kesimler ise adamın muhabir olduğunu ve bu sözlerin bir muhabir için 'rezalet' olduğunu dile getirdi.

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