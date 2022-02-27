SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son durumdan bahseden muhabirlerden skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Tüm dünya savaşın gölgesinde günler geçirirken, Rusya Ukrayna haritası ile ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Rus işgali altında kalan Harkov, bir son dakika açıklamasına göre teslim olmadı. Harkov valisi açıklamasında Ukrayna güçlerinin şehirde kontrolü sağladığını söyledi.
SKANDAL SÖZLER
Ülke kan ve gözyaşıyla yıkanırken, bazı haber kanallarında ülkeden son durumları anlatan kişilerden skandal ifadeler geldi. BBC'ye konuşan bir adam, Ukrayna'daki son durumu anlatırken, "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Eski bir başsavcı olduğu iddia edilen adamın 'ırkçı' söylemlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı Reddit kullanıcıları ise adamın, Gürcistan politikacısı olduğunu ve yıllar önce ülkeden ayrılarak Ukrayna'da bir hayat kurduğunu ifade etti. Bazı kesimler ise adamın muhabir olduğunu ve bu sözlerin bir muhabir için 'rezalet' olduğunu dile getirdi.
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son durumdan bahseden muhabirlerden skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı | Video
"BURASI AFGANİSTAN DEĞİL"
Öte yandan bir skandal video da CBC News'ten geldi. Ülkede yaşananları anlatan bir muhabir, "Biliyorsunuz, böyle şeyler Orta Doğu'da sıklıkla görülüyor. Ancak kusura bakmayın burası medeni ve Avrupa gibi bir ülke ve Afganistan değil. Binlerce insan sığınaklarda saklanıyor ya da ülkeden kaçmaya çalışıyor" dedi.
TEPKİ YAĞDI
CBS News'in bu röportajına da sosyal medyadan tepki yağdı. Pek çok kullanıcı demeci 'skandal' olarak nitelendirdi ve muhabire "Sen mi medenisin?" diyerek tepki gösterdi. Kullanıcılar ayrıca kanalların da bu duruma tepki göstermemesinden şikayet etti.
Ukrayna'daki son durumu anlatan muhabirlerden ırkçı söylemler | Video