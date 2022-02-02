Son dakika | Rusya’dan ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklama: Planımız var

Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, olası bir ABD yaptırımına karşın önlem alma ve bunların sonuçlarını en aza indirme planlarının olduğu ifade edildi. Aynı zamanda açıklamada ABD'ye Avrupa'daki gerginliği durdurma çağrısı yapıldı.
"ETKİLERİNİ HAFİFLETMEYE HAZIRIZ"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Washington'un davranışının tahmin edilemez olduğunu ve Moskova'nın bu tür yaptırımlarını etkisini hafifletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ
Açıklamada, İngiltere lideri Boris Jonhson'la yapılacak görüşmeye de yer verildi. Putin'in herkesle konuşmaya hazır olduğunun altı çizildi. Putin ile Jonhson pazartesi konuşacaktı; ancak İngiltere'de yaşanan iç problemler nedeniyle görüşme ertelenmek zorunda kaldı.
GÜNDEMDE İKİNCİ BİR GÖRÜŞME YOK
Aynı zamanda gündemlerinde güvenlik garantileriyle ilgiili Rusya-ABD görüşmelerinin ikinci turu için acil bir planın olmadığı da ifade edildi.
"İŞGAL PLANIMIZ YOK"
ABD ve NATO, Rusya'ya Batı askeri ittifakının genişlemeyi durduracağı ve Ukrayna'ya saldırı silahları konuşlandırmayacağı husunda garanti vermeyi reddediyor. Rusya, Ukrayna sınırıda asker toplamış olsa da işgal planı olmadığının inatla altını çiziyor.