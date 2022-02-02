Son dakika | Rusya’dan ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklama: Planımız var

Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, olası bir ABD yaptırımına karşın önlem alma ve bunların sonuçlarını en aza indirme planlarının olduğu ifade edildi. Aynı zamanda açıklamada ABD'ye Avrupa'daki gerginliği durdurma çağrısı yapıldı.

"ETKİLERİNİ HAFİFLETMEYE HAZIRIZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Washington'un davranışının tahmin edilemez olduğunu ve Moskova'nın bu tür yaptırımlarını etkisini hafifletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.