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Giriş Tarihi: 9.2.2022 12:34 Son Güncelleme: 9.2.2022 12:37

SON DAKİKA: Rusya’dan ABD’ye sert sözler!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Rusya’dan ABD’ye sert sözler!

Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna krizinde gerilimin dozu artıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişiminde bulunması beklenirken, ABD ve NATO kuvvetleri, Ukrayna’ya destek kapsamında ülkeye olan askeri yardımlarını sürdürüyor. Son olarak Ukrayna’ya Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemlerini göndereceği söylenen ABD’ye, Rusya’dan sert tepki geldi. . Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin aptallık etmemesini ve böyle bir durumdan kaçınmasını söyledi.

Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna krizinde gerilimin dozu artıyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişiminde bulunması beklenirken, ABD ve NATO kuvvetleri, Ukrayna'ya destek kapsamında ülkeye olan askeri yardımlarını sürdürüyor.

Son olarak Ukrayna'ya Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemlerini göndereceği söylenen ABD'ye, Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin aptallık etmemesini ve böyle bir durumdan kaçınmasını söyledi.

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SON DAKİKA: Rusya’dan ABD’ye sert sözler!
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