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Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:37

Son dakika... Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı: Bağdat'ta ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı...

AA
Son dakika... Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı: Bağdat’ta ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Bağdat karıştı. Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.B ağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eyleminden dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'dan yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİLER

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti.

BETON BARİYERLERİ YIKTILAR

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı.

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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Son dakika... Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı: Bağdat'ta ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı...
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