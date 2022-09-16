SON DAKİKA: Sosyal medya ile ilgili dünyada bir ilk! ’Silah haline getirilmesine seyirci kalmayacağız’ diyerek açıkladı

"SOSYAL MEDYANIN BİR SİLAH HALİNE GETİRİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Kaliforniya, sosyal medyanın toplumlarımızı ve temel değerlerimizi tehdit eden nefret ve dezenformasyon yaymak için silah haline getirilmesine seyirci kalmayacak." dedi.

Tasarının karşıtlarından oluşan bir koalisyon, şirketlerin içerik denetleme politikalarını zaten kamuya açıklamak zorunda olduğunu savunarak tasarıya karşı çıkıyor. Koalisyon, tasarının bu şirketlerin hassas bilgilerini ifşa etmesi anlamına geleceğini iddia ediyor.

Tasarı, geçtiğimiz yıl 'ifade özgürlüğü' tartışmaları ve itirazlara rağmen, farklı görüşteki vekillerden de tam destek alarak ilerledi. Tasarının yazarı Demokrat Meclis Üyesi Jesse Gabriel, tedbirin 'meta platformlar'ın şirketleri için, dünyanın en katı şeffaflık gerekliliklerini içerdiğini söyledi.