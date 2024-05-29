Son dakika: Soykırımcı İsrail’in ortağı ABD kudurdu! Refah’a alçak saldırıları böyle savundu

"İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah'tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı. Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Bu çatışmanın sonucu olarak hiçbir masum can kaybı olmamalı." şeklinde konuşan Kirby, sivillerin ölümünü "çok trajik ve üzüntü verici" sözleriyle yorumladı.