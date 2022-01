Son dakika | Sözcü Kalın duyurdu: Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Rusya'nın Belarus bölgesine asker yığması bölgede savaş çanlarının çaldığı şeklinde yorumlanırken ABD'den "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısı geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Kalın açıklamalarında Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya önemli bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.