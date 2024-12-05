SON DAKİKA | Suriye’de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi

Son dakika haberi: Suriye'de rejim karşıtı muhalifler Hama kent merkezine girdi. Muhalif Komutan Hasan Abdulgani, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, muhaliflerin salı gününden bu yana Suriye ordusuyla yoğun çatışmaların yaşandığı Hama'ya girmeye başladığını duyurmuştu.

HAMA KENT MERKEZİNDE!

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerledi.

Rejim karşıtı silahlı gruplar ilk olarak kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine gird. Şiddetli çatışmalar devam ederken Rus savaş uçakları, Suriye rejimi güçlerine destek verdi.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama Askeri Havaalanı'ndan havalanan iki helikopterden birini kent merkezi çevresinde düşürdü. İsabet alan diğer helikopter ise acil iniş yaptı.

Hama kent merkezinin batısında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Erze, El-Vahşiyye, Kefertun ve Yadıgun köylerini alarak kent merkezinin güneybatısındaki Hama Askeri Havalimanı'na yöneldi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.