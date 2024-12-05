Video Haber SON DAKİKA | Suriye'de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi: Rejim ordusu bölgeden çekildiklerini açıkladı! | Video
SON DAKİKA | Suriye'de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi: Rejim ordusu bölgeden çekildiklerini açıkladı! | Video

SON DAKİKA | Suriye'de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi: Rejim ordusu bölgeden çekildiklerini açıkladı! | Video

05.12.2024 | 16:27

Son dakika haberi: Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezine ulaştı. Rejim ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini ve bölgeden çekildiklerini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Suriye’de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi: Rejim ordusu bölgeden çekildiklerini açıkladı! | Video 09:10
SON DAKİKA | Suriye'de muhalif gruplar Hama kent merkezine girdi: Rejim ordusu bölgeden çekildiklerini açıkladı! | Video 05.12.2024 | 16:27
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi | Video 06:55
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi | Video 05.12.2024 | 08:39
Gürz-28 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı | Video 00:31
Gürz-28 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı | Video 05.12.2024 | 08:39
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına hükmedildi | Video 05:20
"Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına hükmedildi | Video 05.12.2024 | 08:37
’Gürz-28’ operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 04:57
'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 05.12.2024 | 08:07
Dünya televizyonlarında ilk: A Haber Hama’da! 14:22
Dünya televizyonlarında ilk: A Haber Hama'da! 04.12.2024 | 22:30
Gaziantep’te çifte kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 7 yaralı 00:35
Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı 04.12.2024 | 19:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz | Video 19:12
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: "Terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz" | Video 04.12.2024 | 16:12
Bakan Işıkhan, Asgari ücret süreci için gün verdi | Video 00:23
Bakan Işıkhan, "Asgari ücret" süreci için gün verdi | Video 04.12.2024 | 15:20
Emine Erdoğan’dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 01:50
Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 04.12.2024 | 12:33
Suriye’de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video 12:04
Suriye'de neler oluyor, sıcak bölgede son durum ne? A Haber ekibi Halep sokaklarında... | Video 04.12.2024 | 10:42
2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 00:49
2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 04.12.2024 | 08:39
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
Başkan Erdoğan: Temiz suya erişim beka meselesidir | Video 36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28
Suriye’de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: PKK/YPG rejim ile hareket ediyor | Video 23:45
Suriye'de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: "PKK/YPG rejim ile hareket ediyor" | Video 03.12.2024 | 12:46
Bahçeli’den Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklama: Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız | Video 48:38
Bahçeli'den Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama: "Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız" | Video 03.12.2024 | 11:44
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 17:39
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 03.12.2024 | 11:31
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK’ya karşı! 31:55
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı! 03.12.2024 | 01:02
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 00:11
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2024 | 18:47
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara’da: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 19:49
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 02.12.2024 | 18:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA